Manisa Valisi Enver Ünlü Demirci ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Manisa Valisi Enver Ünlü, Demirci ilçesinde Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Beraberindeki heyet ile Demirci Akıncılar Müzesi'nde incelemelerde bulunan Vali Ünlü, Kaymakamlık ile İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaretlerde bulundu. Manisa Valisi Ünlü, Demirci programı kapsamında, Kıbrıs Gazisi Kamil Aydemir'i de ziyaret etti.