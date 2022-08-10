Manisa haberi | Milletvekili Bilen Kula'da temaslarda bulundu

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa'nın Kula ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kula ilçesine gelen AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, ilk olarak bir mobilya fabrikasını ziyaret etti. Beraberindeki AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve partili üyelerle birlikte işçilerle öğle yemeği yiyen Milletvekili Bilen, çalışanlarla sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi. Fabrika sahibi Murat Arslanoğlu ile de görüş alışverişinde bulunan Bilen, daha sonra MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok'u işyerinde ziyaret ederek tabakhane esnafı ile bir araya geldi. Daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen'e geçtiğimiz hafta sonunda yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebi ile 90 yaşında vefat eden annesi Fadime Yiğen için taziye ziyaretinde bulunan Milletvekili Bilen ve beraberindekiler, taziye ziyaretinin ardından esnaf ziyareti yaptı. - MANİSA