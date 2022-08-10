Haber : Manisa haberi | Milletvekili Bilen Kula'da temaslarda bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haberi | Milletvekili Bilen Kula'da temaslarda bulundu

 - Güncelleme:
Manisa haberi | Milletvekili Bilen Kula'da temaslarda bulundu

Manisa gelişmesine göre AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa'nın Kula ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa'nın Kula ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kula ilçesine gelen AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, ilk olarak bir mobilya fabrikasını ziyaret etti. Beraberindeki AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve partili üyelerle birlikte işçilerle öğle yemeği yiyen Milletvekili Bilen, çalışanlarla sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi. Fabrika sahibi Murat Arslanoğlu ile de görüş alışverişinde bulunan Bilen, daha sonra MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok'u işyerinde ziyaret ederek tabakhane esnafı ile bir araya geldi. Daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen'e geçtiğimiz hafta sonunda yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebi ile 90 yaşında vefat eden annesi Fadime Yiğen için taziye ziyaretinde bulunan Milletvekili Bilen ve beraberindekiler, taziye ziyaretinin ardından esnaf ziyareti yaptı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili İsmail Bilen Hisarcık Manisa Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title