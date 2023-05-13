Manisa'da sahte gazete dağıtılarak iftira atıldı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Manisa Milletvekili Adayı Hasan Eryılmaz'a yönelik sahte gazete hazırlanarak Manisa'da dağıtıldı. Sahte gazetede yanıltıcı ve iftira içerikli yazılar yer aldı. Hasan Eryılmaz suç duyurusunda bulundu ve Manisalıları Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmaya çağırdı.

Seçimlere bir gün kala Manisa'nın Soma ilçesinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Manisa Milletvekili Adayı Hasan Eryılmaz aleyhinde sahte gazete hazırlanarak şehrin belli yerlerine dağıtıldı. Suç duyurusunda bulunan Hasan Eryılmaz, "5 dönemdir milletvekili olup Manisa'ya bir çivi bile çakmayan kişinin iftiralarını sonlandırmak için stratejik oy kullanın, İYİ Parti'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkın" dedi.

Manisa'da "Sözcü Gazetesi" imajı verilerek hazırlanan ve şehrin bazı yerlerine dağıtılan sahte gazetede, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz'a yönelik yanıltıcı ve iftira içerikli yazılar yer aldı. Suç duyurusunda bulunan Hasan Eryılmaz, şu açıklamayı yaptı:

"GARİBAN BELEDİYE PERSONELİNE DAĞITTIRDILAR"

"Manisa'mızın stratejik oy kullanma zamanı gelmiştir. Dün bir siyasi partinin il ve ilçe başkanlıkları, belediyemizin gariban personelini de zorla kullanarak Manisa'mızda Sözcü Gazetesi'ni taklit edip sahte gazete dağıtımına girişmişlerdir. İYİ Partimize, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e, Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik iftiralarla dolu bu gazete, her dönem kendisi arkasında bir kişiyi milletvekili adayı göstererek ama 5 dönemdir Manisa'ya bir çivi dahi çakmayan kişinin bu dönemde yeniden baraj altındaki oyları yukarı çıkarmak için bizlere attığı iftiralarla dolu bir gazetedir.

"MANİSA'YA ÇİVİ BİLE ÇAKMAYAN SÖZDE MİLLETVEKİLİNE OY VERMEYİN"

Şunu hepimiz biliyoruz ki sizin bir hayaliniz olabilir ama sizin bu hayalinizin sonunda bu arkadaşımız Manisa Milletvekili seçilmeyecektir. Şimdi stratejik oy kullanma ve bu iftiralara cevap verme zamanıdır. Manisa'mızın İYİ Parti'ye sahip çıkma zamanıdır."

Eryılmaz, Manisalıları Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmaya çağırdı.