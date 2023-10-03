Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva için düzenlenen pilav hayrına katıldı. MHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hayır programına birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, geçtiğimiz günlerde yaşama veda eden Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva için MHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen pilav hayrına katıldı.

MHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde yaşama veda eden Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva için pilav hayrı gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen hayır programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Hayır öncesi merhume Milletvekili Paşayeva'nın ruhuna ithafen dualar okundu. Okunan duaların ardından Manisalılara pilav dağıtıldı. - MANİSA