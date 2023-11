Manavgat Belediyesi ve MMO Antalya Şubesi Arasında Asansör Protokolü Uzatıldı

Manavgat Belediyesi ve MMO Antalya Şubesi arasındaki asansör protokolü 4 yıl daha uzatıldı.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi ile Manavgat Belediyesi arasında, ilçedeki asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin MMO Antalya Şubesi tarafından yapılması doğrultusunda protokol imzalandı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca tarafından imzalanan protokol kapsamında, ilçe sınırları içerisinde bulunan asansörler, MMO bünyesinde bulunan A Tipi Muayene Kuruluşu olan Asansör Kontrol Merkezi personeli tarafından denetlenecek.

Başkan Şükrü Sözen protokol sonrası yaptığı açıklamada vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Son yıllarda binalarımızda asansör kullanımı oldukça yoğunlaşmış durumda. Tabi bu durumda halkımızın can güvenliği önem kazanıyor. Makina Mühendisleri Odası Başkanımıza ve değerli yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İşbirliği çerçevesinde imzaladığımız protokolümüz ile birlikte halkımızın can güvenliğini koruma altına almaktan da son derece mutluyuz. Manavgat Belediyemiz vatandaşlarımızın güvenliği ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeye devam edecektir " dedi. - ANTALYA