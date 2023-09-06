Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Gençlerle Buluştu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepeli gençler ile bir araya gelerek gençlerin fikirlerini dinledi ve sorularını yanıtladı. Buluşmada gençlerin çeşitli konulardaki istek ve önerileri de paylaşıldı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Maltepeli gençler ile bir araya geldiği, gençlerin Maltepe'nin yönetimine ilişkin fikirlerini paylaştığı, sorularını sorduğu "Genç Akıl Buluşmaları"nın ilki dün düzenlendi.

"Gel fikrini söyle, Maltepe'yi birlikte yönetelim, geleceği seninle inşa edelim" başlıklı buluşma, Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatrosu'nda düzenlendi. Buluşmaya, Maltepe'nin 18 mahallesinden gençler katıldı. Buluşmada Maltepe Belediyesi birim müdürleri de bulundu.

Buluşma öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, 2014 yılında belediye başkanlığı görevini devraldığında "Maltepe seninle değişecek" dediğini anımsatarak "Bu değişim sen varsan, üretirsen, önerilerini sunarsan anlam kazanır. O nedenle dayatan değil danışan belediyecilik anlayışından yana olduğumuzu söyledik" dedi.

Buluşmaya Maltepe Belediyesi birim müdürlerinin de katıldığını aktaran Kılıç, "Gençler iyi ki varsınız. Bugün burada eleştirilerinize konu olan belediye birim müdürleri de bulunuyor. Önerilerinizi, eleştirilerinizi büyük bir dikkatle değerlendirecekler" diye konuştu.

"MALTEPE'Yİ GENÇLERLE BERABER İNŞA EDECEĞİZ"

Buluşmanın gerçekleştiği park alanının öncesinde atıl durumda bulunan kurban kesim alanı olduğunu belirten Kılıç, "Burada bir şey yapalım dedik. Mahalle sakinlerine sorduk. Yüzde 87'si park olsun dedi. Maltepe halkının verdiği kararla burayı Cumhuriyet Parkı yaptık. Çok iyi bir karar almışız. Burada İstanbul'un Anadolu yakasının en büyük parklarından birini oluşturduk. Yaşam alanlarınızla ilgili olarak Maltepeli gençlerin imzasını taşıyan projeleri hayata geçireceğiz. Bu önerileri daha sonra çalışma arkadaşlarım tasnif edip projeleri bir araya getirecekler. İstanbul'un gelişen büyük ilçesi, genç neslin yaşadığı, üniversite kentini sizlerle birlikte oluşturmak istiyoruz. Bugünü beraber inşa edemezsek geleceğimizi karartmış oluruz" dedi.

"M'EXPO İLE İŞSİZLİĞE KÖKTEN ÇÖZÜM GELECEK"

Maltepe'nin nüfusunun her geçen yıl arttığını, üniversiteli genç kentine dönüştüğünün altını çizen Kılıç, mezun olan öğrencilerin ne iş yapacakları sorusuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Maltepe Fuar, Kongre ve Yaşam Merkezi M'Expo dengeleri pozitif anlamda değiştirecek. Nurettin Baransel Kışlası'ndaki arazinin projeye tahsis edilmesiyle ilgili yazı Resmi Gazete'de yayımlandı. Projenin tamamlanmasıyla 25 bin insan iş bulacak, işsizliğe kökten çözüm gelecek."

GENÇLER SORDU, BAŞKAN KILIÇ YANITLADI

Buluşmanın sonraki bölümünde gençler, Maltepe'deki yaşamlarına dair sorunlarını, sorularını, önerilerini Başkan Kılıç ile paylaştı. Kılıç, gençlerin isteklerini tek tek not alarak sonrasında yanıtlarını verdi. Gençler, eğitim, ulaşım, kırtasiye ve kitap desteği, spor, sanat, temizlik, sokak hayvanları, güvenlik, altyapı konuları başta olmak üzere istek ve önerilerini aktardılar.

ÖNERİLERİNİ SUNDULAR

Ethem Karakaya, dershanede üniversite sınavlarına hazırlandığını, kitap fiyatlarının çok yüksek olduğunu, bütçelerini zorlar vaziyette bulunduğunu aktarıp kitap ve kırtasiye konularında sıkıntılarını aşmak için yardımcı olunmasını istedi. Kılıç, gençlere yaşanan ekonomik krizde katkı sunmak istediklerini, gençlere ve öğrencilere kitap ve kırtasiye desteğini değerlendireceklerini söyledi.

Elif Naz Aladağ'ın "Maltepe Belediyesi sosyal tesislerinde yemekler çok pahalı. Öğrencilere dönük indirim yapılabilir mi?" şeklindeki önerisine Kılıç, "Maltepe Belediyesi sosyal tesislerinde çay ücretinin bir TL olduğunu anımsatarak bu önerisini ele alacakları yanıtını verdi.

Damla Yiğit'in Maltepe'de sanat merkezlerinin sayısının arttırılması yönündeki talebine cevap veren Kılıç, Küçükyalı'da Türk edebiyatının usta ismi Orhan Kemal'in isminin verileceği Orhan Kemal Kültür Merkezi'nin kurulacağının müjdesini paylaşarak merkezin hazırlık çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Buluşmanın bitiminde Kılıç, gençler ile toplu fotoğraf çektirdi. Sonrasında sahne alan 10-44 isimli rock grubu seslendirdiği eserlerle gençlere keyifli anlar yaşattı.