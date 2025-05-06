Malta açıklarında saldırıya uğrayan gemideki 6 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
Malta açıklarında saldırıya uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun 'Conscience' gemisinde bulunan 6 Türk yolcu, Türkiye'ye getirildi. Yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Malta açıklarında saldırıya uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisi 'Conscience'de bulunan 6 Türk yolcu Türkiye'ye getirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide yolcu olarak bulunan 6 Türk vatandaşının 5 Mayıs'ta Malta üzerinden Türkiye'ye getirildiği öğrenildi. Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu, gemide mürettebat olarak bulunan diğer vatandaşların güvenli bir konuma nakli için Malta yetkilileriyle birlikte gerekli çalışmalar sürdürüldüğü bildirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika