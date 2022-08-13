Büyükelçiyken merkeze çekilen Merve Kavakcı'ya yeni görev!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Adalet Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Turan Kuloğlu atandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç görevden alınırken yerine Enis Yavuz Yıldırım atandı. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Ali Erdem görevden alınırken, yerine Servet Gül'ün ataması yapıldı. Yine bakanlık bünyesindeki Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin görevden alınmasıyla yerine Tahir Hırslı getirildi.

KAVAKCI, DIŞİŞLERİ DIŞ POLİTİKA DANIŞMA KURULU'NA ATANDI

Atamaların en dikkat çeken noktası ise 2 Haziran'da Kuala Lumpur (Malezya) Büyükelçiliği'nden merkeze çekilen Merve Kavakcı'nın, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne atanması oldu.

Merve Kavakcı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA İLK KADIN GENERAL

Jandarma Genel Komutanlığında yapılan atamalara göre ise, 2 tümgeneral korgeneralliğe, 16 tuğgeneral tümgeneralliğe, 14 albay ise tuğgeneralliğe terfi etti. Jandarma Genel Komutanlığına ilk defa kadın general atamadı da yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.