Malatya'ya Yeni Adliye Binası İçin Temel Atma Çalışmaları Başlıyor

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'ya yapılacak yeni adliye binası için ay sonunda temel atma çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Beraberinde AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ile birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Malatya'ya yapılacak yeni adliye binası için ay sonunda temel atma çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklama yapan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da devam çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç değerlendirmelerde bulunduklarını kaydederek, yeni adliye sarayı hizmet binasının yapımı için ihale sürecinin tamamlandığını temellerinin ay sonunda atılacağı müjdesini paylaştı.

Ölmeztoprak, ziyarette ayrıca yargı süreci ve vatandaşların talepleri noktasında görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, destekleri için birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u teşekkürlerini sunduklarını ifade etti. - MALATYA