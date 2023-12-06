Malatya kent merkezindeki çalışmaların kapsamı genişliyor

Malatya, kent merkezinde sürdürülen çalışmalara dair açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, çalışmaların kapsamın genişletildiğini belirterek, 3 bölgede sürdürülen çalışmalarla 21 bin 777 bağımsız alanın inşa edilmesinin planlandığını söyledi.

Malatya, kent merkezinde sürdürülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, çalışmaların kapsamın genişletildiğini belirterek, 3 bölgede sürdürülen çalışmalarla 21 bin 777 bağımsız alanın inşa edilmesinin planlandığını belirtti.

Kent merkezinde sürdürülen çalışmaların yerel mimariye ve şehrin siluetine uygun bir şekilde devam ettirildiğini kaydeden Ölmeztoprak," Malatya'mızda Merkez Çarşı İnşa faaliyetleriyle birlikte Yakınca, Zaviye, Kiltepe, Çarmuzu, Çavuşoğlu ve Cirikpınar Mahallelerindeki projeler etap etap genişlemeye devam ediyor. İş yeri ve konut alanlarının artarak devam ettiği ve bütüncül bir proje çalışma anlayışı ile revize edilip tüm mağduriyetlerin giderilmesi esas alınarak yapılan değerlendirmelerimiz devam ediyor. Ticaret bağımsız birim 8 bin 625, konut bağımsız birim 13 bin 152 olmak üzere toplamda 21 bin 777 toplam bağımsız alan inşa edilecek" dedi.

Çalışmaların bütüncül bir anlayışla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Ölmeztoprak," Malatya'mızın imar ve inşası bütüncül bir anlayış ve yerinde tespitlerle etap etap alanlar dahil edilerek tüm alt yapı yapım, bakım ve yenileme işlemleri ile birlikte ve kaba inşaatlarının bitiminin ardından, bazı alanlarda yerel mimariyi yansıtır, yöresel doku ve farkındalıkları içerir silüet çizgi ve şehrin ruhuna uygun belirleyici özellikleri barındıran bir mimari anlayışla yapılacak. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a deprem bölgesinin her ihtiyacına dair verdiği talimatları, sağladığı büyük destekleri ve yine talimatları doğrultusunda aktarılan bütçe konusunda şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirten Ölmeztoprak, "Şehrimizi ziyaretleri esnasında yapımına başlanan ve devam eden imar ve inşa faaliyetlerinin bir yıl içerisinde biteceği müjdesini de veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarken, tüm bakan yardımcılarımız ve özelde Malatya'da alan çalışmaları ve yoğun gayretleriyle sürekli sahada bulunan Bakan Yardımcımız Sayın Vedat Gürgen'e, Genel Müdürlerimiz ve projede görevli tüm çalışma arkadaşlarımıza yoğun gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Malatya'mızın ihyası ve inşası için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA