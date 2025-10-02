Haberler

Malatya İş İnsanları Platformu, Gazze'ye Yardım Filosuna Destek Veriyor
Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Sumud filosuna insani yardım ulaştırma çabalarını desteklediklerini açıkladı. Özköse, uluslararası hukukun gerekliliklerine vurgu yaparak yardım gemilerine yapılan engellemelere karşı olduklarını belirtti.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud filosuna destek verdiklerini, bu cesur çabayı gönülden desteklediklerini söyledi.

Ahmet Özköse yaptığı açıklamada, insanlık onurunu ve insani yardımı esas alan her girişimin yanında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud filosunun yanındayız ve bu cesur çabayı gönülden destekliyoruz. Uluslararası hukukun gereği olarak, yardım gemilerine yönelik her türlü hukuksuz engellemenin karşısında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Türk ve yabancı gönüllülerin can güvenliği bizim için önceliklidir."

Açıklamasında, uluslararası kurum ve kuruluşlara da çağrıda bulunan Özköse, "Türk vatandaşlarımızın ve tüm gönüllülerin derhal serbest bırakılması ve insani yardımların engellenmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için ilgili uluslararası kurum ve kuruluşları acilen harekete geçmeye davet ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

