Erdoğan’a yönelik İsrail tehditlerine Destici’den sert tepki: Türkiye tehditlerle geri adım atmaz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi.

“ERDOĞAN’A YÖNELİK TEHDİTLERİ SEÇİM ÖNCESİ SİYASİ LAKIRDI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Destici, Türkiye’nin Filistin davasında ve Gazze’de yaşanan soykırıma karşı ortaya koyduğu kararlı tavrın yanı sıra Suriye’nin güçlenmesi ve iç barışına yönelik adımlarının İsrail yönetimini rahatsız ettiğini belirterek, tehditleri İsrail’de yapılacak seçimler öncesi siyasi söylemler olarak değerlendirdi.

“TÜRK MİLLETİ DEVLETİNİN VE CUMHURBAŞKANININ YANINDADIR”

İsrail yönetimini sert sözlerle eleştiren Destici, “Soykırımcı zihniyet bilmelidir ki; Türkiye tehditlerle geri adım atmaz. Türk Milleti olarak, zulmün ve soykırımcı katillerin karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz.” dedi.

Destici, “Terörist İsrail’e karşı, Türk Milleti bir bütün olarak devletinin ve Cumhurbaşkanının yanındadır.” ifadelerini kullandı.