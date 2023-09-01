Malatya'da Tefecilik ve Parada Sahtecilik Konusunda Vatandaşlar Uyarıldı

Malatya'da polis ekipleri tarafından hazırlanan afişlerle tefecilik ve parada sahtecilik konusunda vatandaşlar uyarıldı. Afişlerde, bu suçları işleyenlere verilecek cezalar belirtildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından hazırlanan afişlerle vatandaşlar "Tefecilik ve parada sahtecilik " konularında uyarıldı.

Malatya'da "Tefecilik ve parada sahtecilik " olaylarını engellemek amacıyla harekete geçen polis ekipleri, hazırladıkları afişlerle vatandaşları uyardı.

Üzerinde "Başkalarına kazanç amaçlı ödünç para veren kişiler 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" Ülkede veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" yazılı afişleri hazırlayan ekipler Mahalle Muhtarlıkları insan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelere asılan afişlerle vatandaşlara uyardı. - MALATYA