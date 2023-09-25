Malatya'da PYD/YPG ve FETÖ operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Malatya'da PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi de tutuklandı.

Malatya'da, PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/ Ypg ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi de tutuklandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda örgüt içerisinde aktif görev aldıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma tarafından yapılan bir diğer operasyonda ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi Yeşilyurt ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA