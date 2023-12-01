Haberler ›› Politika ›› Malatya'da PKK/YPG operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Malatya'da PKK/YPG operasyonunda bir zanlı tutuklandı

1 Aralık 2023 17:26 Son Güncelleme: 17:27 Abone Ol

Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik olarak gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.