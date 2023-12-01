Malatya'da PKK/YPG operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik olarak gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya'da terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.