Malatya'da PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü Üyeleri Tutuklandı
Malatya'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile polisin düzenlediği terör operasyonunda yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensubu 4 zanlı tutuklandı.
Malatya'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile polisin düzenlediği terör operasyonunda yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensubu 4 zanlı tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortak çalışmasıyla PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika