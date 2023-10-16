Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı.

Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2023 yılında uygulanan yatırımların genel değerlendirmesini yapacaklarını belirtti.

Vali Yazıcı, ilde 2023 yılı yatırım programı kapsamında devam eden projeler hakkında açıklamalarda bulunarak, "Devam eden 730 proje bedelinin toplamı 35 milyar 500 milyon civarında. Parasal gerçekleşme oranı yüzde 64, fiziki gerçekleştirme oranımız 58, belediyelerde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 69 seviyesindedir. Yatırımlarımız devam ediyor devam edecek daha büyük yatırımlar var ihtiyacımız var. Yeni yerleşim alanları oluşturduk onun yarattığı ihtiyaçlar olacak." dedi.

Vali Yazıcı, yetkililerden deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını giderilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi istedi.