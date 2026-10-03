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Malatya'da fenalaşan Veli Ağbaba, bir haftalık tedavinin ardından taburcu edildi

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Malatya'da fenalaşan Veli Ağbaba, bir haftalık tedavinin ardından taburcu edildi
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Malatya'da 26 Eylül'de semt pazarı ziyaretinde fenalaşan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün gece taburcu edildi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bir hafta süren tedavinin ardından Ağbaba'ya Yeni Parti İl Başkanlığı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Malatya'da 26 Eylül'de pazar ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba dün gece taburcu edildi.

Ağbaba'nın İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki tedavi süreci bir hafta sürdü.

Yeni Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Ağbaba'nın geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi sürecinin tamamlandığı belirtilerek, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı günler diliyoruz." ifadeleri kullandı.

Malatya'da, 26 Eylül'de Mücelli Caddesi yakınlarında kurulan semt pazarını gezen Ağbaba fenalaşmış, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılmıştı. Ağbaba, tedbiren koroner yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA
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