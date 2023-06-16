Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı II. Birleşimi Gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı II. birleşimi, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasında bulunan Yeşilyurt ve Doğanşehir Belediyelerinin 2023 Mali Yılı Ek Bütçesi ile ilgili teklifler kabul edildi. Ayrıca gündemdeki imar konuları da oylanarak karara bağlandı.