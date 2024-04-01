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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerini Cumhur İttifakı Kazandı

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Sami Er, "Bütün çabamız Malatya'nın yeniden imarı için olacak." dedi.

Kentte sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığı önünde toplanan ve Er adına slogan atan vatandaşlar, sevinç gösterisi yaptı.

Er, buradaki konuşmasında, 31 Mart seçimlerinde kazananın Malatya olduğunu dile getirdi.

Tüm planlarının Malatya'yı kısa sürede ayağa kaldırmak üzere olduğunu ifade eden Er, "Bütün çabamız Malatya'nın yeniden imarı için olacak. Gerek Cumhurbaşkanımızın gerekse oylarını bize veren siz değerli kardeşlerimizin güvenlerini boşa çıkarmayacağız." dedi

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan da aldıkları oy bakımından Malatya'nın Türkiye'de büyükşehirler arasında üst sıralarda olduğunu belirterek, bu güvene layık olmak için çalışacaklarını belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca da el birliğiyle Malatya için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini vurguladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise 6 Şubat 2023'te bir felaket yaşayan Malatya'nın bu felaketin üstesinden gelmek adına Cumhur İttifakı adaylarını desteklediğini belirterek, seçmene teşekkür etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre Battalgazi Belediye başkanı seçilen Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilen İlhan Geçit ile AK Parti İl Başkanı Namık Gören ve MHP İl Başkanı Gökhan Gök de programda birer selamlama konuşması yaptı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

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