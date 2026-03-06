Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Çankırı'da konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Siyasiler olarak, sivil toplum kuruluşlarımızla, iktidarımızla, muhalefetimizle bölgesel bir savaşın çıkmaması için olağanüstü gayret göstermek istiyoruz." dedi.

Arıkan, Çankırı'da partisinin İl Başkanlığının açılışını yaptıktan sonra kentteki bir otelde düzenlenen "Adalet Sofrası" temalı iftar programına katıldı.

Burada konuşan Arıkan, Türkiye'nin dört bir yanında "Adalet Sofrası" ile vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

İyiliği yaygınlaştırmak, dayanışmayı çoğaltmak için ramazanı fırsata çevirmek istediklerini belirten Arıkan, "Türkiye'mizin, dünyamızın o kadar yoğun gündemi var ki bu yoğun gündem içinde paylaşmayı, empati yapmayı, dayanışmayı hakikaten çok ihmal ediyoruz. Bizler de Adalet Sofraları ile unuttuğumuz hasletleri tekrar hatırlatmayı gaye edindik." diye konuştu.

Badireli, çok olayların yaşandığı bir dönemden geçildiğinin altını çizen Arıkan, "Gerek ülkemizde gerek dünyada canımızı sıkan birçok problemle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu, binlerce yıllık bir mücadele ama yakın tarihimize baktığımızda ikiz kulelere saldırı gerçekleşmişti. O tarihten sonra bölgemizdeki siyonizmin hareketleri çok daha hızlandı, çok daha bizi rahatsız etmeye başladı." görüşlerini paylaştı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Arıkan, şöyle devam etti:

"Ortada İran'ı bombalamayı gerektiren hiçbir sebep yoktu. Bir müzakere süreci başlamıştı. İran tabiri yerindeyse, uluslararası kamuoyu tarafından talep edilen her şeyin altına imza atmaya hazırdı. Görüşmeler olumlu şekilde bitmişti. Bir hafta sonra tekrar bir araya gelinecekti ama o süre dolmadan önce Amerika İran'ı bombaladı. Bunun aynısını haziran ayında görmüştük. Yine müzakerelerin devam ettiği esnada son görüşmeye gidilmesine iki gün kala Amerika, İran'ı bombalamıştı. Hedefin İran olduğuna inanacak kadar bu gelişmelerden bihaber insanlar mıyız? Biliyoruz ki hedef asla İran'daki rejim değil, bölgeyi komple kaosa sürüklemek, ateş çemberi içerisine alıp bu coğrafyada büyük İsrail devletini kurabilmek."

Arıkan, bölgedeki hiçbir ülkenin, hiçbir liderin, hiçbir provokasyonun bu süreci bölgesel savaşa götürmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Siyasiler olarak, sivil toplum kuruluşlarımızla, iktidarımızla, muhalefetimizle bölgesel bir savaşın çıkmaması için olağanüstü gayret göstermek istiyoruz. Biz şunu biliyoruz, böyle bir tehlike gelecek olursa Türkiye'nin bu tehlikenin altından kalkabilecek kudreti fazlasıyla var, hamdolsun. Nice zorluklar gördük, bunları aştık, yine aşarız ancak savaş lobisinin bizi mecraya çekmesine de müsaade etmememiz gerekiyor." diye konuştu.