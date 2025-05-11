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Mahmut Arıkan Anneler Günü'nü Kutladı

Mahmut Arıkan Anneler Günü'nü Kutladı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anneler Günü dolayısıyla annesi Saliha Arıkan'ı ziyaret ederek elini öptü ve sosyal medyada duygusal bir kutlama yaptı. Anne Saliha Arıkan ise oğluna tavsiyelerde bulundu.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, annesi Saliha Arıkan'ın elini öperek Anneler Günü'nü kutladı.

SP Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Anneler Günü nedeniyle annesi Saliha Arıkan'ı ziyaret etti. Anne Saliha Arıkan'ın elini öperek Anneler Günü'nü kutlayan Mahmut Arıkan o anları sosyal medya hesabından, "Bir insanın en büyük serveti; aldığı anne duasıdır. Sevgi, şefkat ve merhametle bizi gözünden dahi sakınan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Adalet bekleyen, mağdur edilen ve Gazze'de soykırıma maruz kalan tüm annelerin; daha huzurlu, müreffeh ve adil bir dünyada yaşamasını temenni ediyorum" ifadeleriyle paylaştı.

Anne Saliha Arıkan ise oğluna tavsiyelerde bulunarak, "Oğlum işin gücün rast gelsin inşallah. Bundan sonra sana tavsiyem harama elini uzatma, doğruluktan ayrılma. Rabbim yolunu, gönlünü açık etsin, kolaylıklar versin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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