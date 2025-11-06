Haberler

Mahmud Abbas ve Papa Leo, Gazze İçin Yardım ve İki Devletli Çözümü Görüştü

Mahmud Abbas ve Papa Leo, Gazze İçin Yardım ve İki Devletli Çözümü Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Vatikan'da Papa 14'üncü Leo ile bir araya gelerek Gazze'deki sivillere yardım ulaştırılması ve iki devletli çözüm konularını ele aldı. Ayrıca, Abbas, Papa Francis'in mezarını da ziyaret etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Papa 14'üncü Leo gerçekleştirdiği ilk görüşmede, Gazze'deki Filistinlilere yardım ulaştırılması ve iki devletli çözüm konusunu ele aldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Vatikan'ın Filistin Devleti'ni tanımasını sağlayan 26 Haziran 2015 tarihli Kapsamlı Anlaşma'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla Vatikan'a ziyaret gerçekleştirdi. Abbas, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo ile bir araya geldi. Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, ikili arasında gerçekleştirilen ilk görüşmede Gazze'deki sivillere acil yardım sağlanması gerekliliği ve çatışmanın iki devletli çözüm yoluyla sona erdirilmesi konuları ele alındı. Görüşmenin "samimi" atmosferde geçtiği belirtildi.

Papa Francis'in mezarını ziyaret

Filistin Devlet Başkanı Abbas, dün İtalya'nın başkenti Roma'ya vardığında 21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa Franciscus'ın Roma Santa Maria Maggiore Bazilikası'ndaki mezarını ziyaret etti. Abbas, üzerinde "Franciscus" yazısı bulunan mermer mezara çiçek bıraktı. Abbas gazetecilere yaptığı açıklamada, "Papa Francis'i görmeye geldim. Çünkü onun Filistin ve Filistin halkı için yaptıklarını unutamam. Ayrıca, kimsenin kendisinden istemesine gerek kalmadan Filistin'i tanımasını da unutamam" ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, yarın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşecek. - VATİKAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.