Mahmud Abbas ve Papa Leo, Gazze İçin Yardım ve İki Devletli Çözümü Görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Papa 14'üncü Leo gerçekleştirdiği ilk görüşmede, Gazze'deki Filistinlilere yardım ulaştırılması ve iki devletli çözüm konusunu ele aldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Vatikan'ın Filistin Devleti'ni tanımasını sağlayan 26 Haziran 2015 tarihli Kapsamlı Anlaşma'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla Vatikan'a ziyaret gerçekleştirdi. Abbas, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo ile bir araya geldi. Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, ikili arasında gerçekleştirilen ilk görüşmede Gazze'deki sivillere acil yardım sağlanması gerekliliği ve çatışmanın iki devletli çözüm yoluyla sona erdirilmesi konuları ele alındı. Görüşmenin "samimi" atmosferde geçtiği belirtildi.

Papa Francis'in mezarını ziyaret

Filistin Devlet Başkanı Abbas, dün İtalya'nın başkenti Roma'ya vardığında 21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa Franciscus'ın Roma Santa Maria Maggiore Bazilikası'ndaki mezarını ziyaret etti. Abbas, üzerinde "Franciscus" yazısı bulunan mermer mezara çiçek bıraktı. Abbas gazetecilere yaptığı açıklamada, "Papa Francis'i görmeye geldim. Çünkü onun Filistin ve Filistin halkı için yaptıklarını unutamam. Ayrıca, kimsenin kendisinden istemesine gerek kalmadan Filistin'i tanımasını da unutamam" ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, yarın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşecek. - VATİKAN