Mahmud Abbas: Gazze'yi Yönetme Engeli Netanyahu
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'nin yeniden yönetimi konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tek engel olduğunu belirtti. Abbas, Filistin'in uluslararası alanda tanınmasını artırma niyetlerini de dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Filistin Yönetimi'nin Gazze'yi yeniden yönetmesi önünde Netanyahu dışında hiçbir engel yok" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan basınına verdiği röportajda, savaş sonrası Gazze Şeridi'nin yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Abbas, Filistin Yönetimi'nin Gazze'yi yeniden yönetmesinin önündeki tek engelin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu belirterek, "2007'den önce Gazze'yi Filistin Yönetimi yönetiyordu ve tamamen sakindi. Filistin Yönetimi'nin Gazze'yi yeniden yönetmesinin önünde Netanyahu'nun reddetmesi dışında hiçbir engel yok" dedi.

Filistin devletinin uluslararası alanda giderek daha fazla tanınmasına da değinen Abbas, "Birçok devlet başkanı bana bir Filistin devletini tanımak istediklerini söyledi. Biz İsrail'i 1988'de tanıdık ve Oslo Anlaşmalarında bunu imzaladık. Eğer birçok ülke Filistin'i tanırsa, BM'ye gidip tam üyelik talebinde bulunacağız" dedi. - RAMALLAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
