MAGİNDER, Malatya'daki adliye sorununu çözmek için istişarelerde bulundu

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, deprem sonrası kentin sorunlarını tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte istişare ederek çözmek istediklerini söyledi.

Kurum ziyaretleri kapsamında son olarak Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez'i ziyaret eden Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri sorunlar ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu.

Malatya'nın 6 Şubat'tan sonraki en büyük sıkıntılarından birisinin de adliye binasının olmaması olduğunu ifade eden MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, "Adliyenin olmaması nedeniyle çok büyük sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Biz bugün başkanımızı ziyaret ederek iş dünyası olarak şehrimizin sıkıntılarını, sorunlarını istişare etmek için bir araya geldik" dedi.

6 Şubat depreminden sonra Malatya'da ciddi bir yıkım olduğunu ifade eden Karademir, "Şu an Türkiye'de adliye binası olmayan tek ilimiz Malatya. Avukatlarımız bunun en büyük sorununu yaşıyor. İş dünyası olarak da biz de bunun farkındayız. Adliye binasının durumu hakkında hem de avukatlarımızın ayrıca iş dünyasının burada sıkıntılarını beraberce bir istişare toplantısı yapmak için bugün ziyarette bulunduk. İnşallah bundan sonra daha sık görüşeceğiz Malatya'mızın sorunları için. Bu anlamda Baromuz Malatya'mızın çok önemli bir kurumu. Malatya'nın sorunlarının en iyi dile getireceği yer yine adliyeler. Biliyorsunuz ki Türkiye'de adaletin olmadığı yerde iş dünyasının hayatta kalması çok zor. Bu anlamda inşallah biz Malatya'mızın yeniden ayağa kalkması için baro başkanımızın çalışmalarını görüyoruz, kendileri burada zaten fazlasıyla depremin ilk günden beri sahadalar, gerekli çalışmaları yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Malatya Baro Başkanı Av. Onur Demez'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "6 Şubat felaketini yaşamış bir şehir ve akabinde insanlarımız kendilerine yardım edecek bir yer aradı. ve insanların bu gelinen aşamada MAGİNDER'e tutunduklarını gördük. İnsanlarıma hizmet adına koştuklarını, yardım dağıttıklarını yani kısacası Malatya'ya bir nefes olduklarını gördük, bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. Deprem sürecinde bir dernekten fazlasını yaptıklarına inanıyorum ve çok güzel çalışmalara imza attılar" ifadelerine yer verdi.

Deprem sonrası adliye binasının yıkılması ile Malatya'da bugün adliye hizmetlerinin 7 ayrı noktada sürdürüldüğünü de ifade eden Karademir, "Adliye hizmet binamızda ilgili olarak bugüne kadar kendileri bizlerin her daim yanımızda olduklarını, bu konuyla ilgili gerekli tüm çalışmalara destek vereceklerini ve verdiklerini de ayrıca belirtmek isterim. Malatya'ya memleketimize adalet sistemine güzel istişarelerde bulunarak güzel konularda hem fikir olup gerekli adımların atılması noktasında da birtakım kararlar alınacağını düşünüyorum. Kendilerine bu konudan dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA