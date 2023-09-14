Madımak katliamı davası zaman aşımı nedeniyle düşürüldü

GÜRKAN DEMİRTAŞ

Firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş yönünden devam eden Madımak katliamı davasının, zaman aşımı süresinin 2 Temmuz'da dolmasının ardından ilk duruşması bugün Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme, davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

Firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş yönünden devam eden Madımak katliamı davasının, zaman aşımı süresinin 2 Temmuz'da dolmasının ardından ilk duruşması bugün Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Sanatçı Erdal Erzincan, CHP kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da duruşmayı takip etti.

HÜSEYİN KARABABA: "TEMEL KARAMOLLAOĞLU DİNLENMELİDİR"

Duruşmada, katliamda hayatını kaybeden Gülsüm Karababa'nın ağabeyi Hüseyin Karababa, "Bu, devletin Alevilere karşı yapmış olduğu bir katliamdır. Temel Karamollaoğlu çağrılmalı ve dinlenmelidir. Devletten hiçbir kimse dinlenmedi. Dava baştan yanlış kurgulandı" dedi.

ŞENAL SARIHAN: "SANIKLARIN İADESİNİ İSTİYORUZ"

Davanın avukatlarından Şenal Sarıhan ise şunları söyledi:

"Sanıkların oturması gereken koltuklar 30 yıldır boş. 2002'den bu yana boş. Biz bu boşlukla ilgili iddialarımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Alman makamlarınıza yazdığınız dilekçenizde kullandığınız ifadeler zaman aşımına ilişkin bir ihsas-ı ret anlamı içermektedir. Ortada insanlığa karşı işlenmiş bir suç vardır. Bu sebeple bugün zaman aşımı meselesini tartışmak yerine sanıkların iadesi konusunu tartışmak istiyoruz. Sanıkların iadesini istiyoruz. Bu üç sanık hakkındaki kaçak sayılması yönündeki talebimiz 2019'da kabul edilmişti ve kaçak sayıldılar. Kaçak sayılma, zaman aşımını durdurur. Bu sanıkların iadesi konusunu lütfen tekrar isteyiniz. Aynı zamanda kaçak sayıldıkları için sanıklar hakkında karar verebilirsiniz."

Mağdur avukatları, savcılığın esas hakkındaki görüşü sorulmadan yazılı savunma yapmak için süre talep etti.

SAVCI, DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİ

Savcı, soruşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerinin, ek süre taleplerinin reddine ve davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi yönünde mütalaa verdi.

Kararını açıklamadan önce kolluğun salonda güvenlik almasını isteyen mahkeme, davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.