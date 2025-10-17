Haberler

Madagaskar'da Albay Michael Randrianirina Devlet Başkanı Oldu

Madagaskar Yüksek Anayasa Mahkemesi, Albay Michael Randrianirina'yı geçiş hükümetinin başına getirdi. Randrianirina, bugün yemin ederek göreve başladı ve ulusal birliği savunma sözü verdi.

Madagaskar'da Yüksek Anayasa Mahkemesi'nin Devlet Başkanı olarak geçiş hükümetinin başına getirildiği Albay Michael Randrianirina yemin ederek görevine başladı.

Madagaskar Silahlı Kuvvetlerine bağlı elit askeri birlik CAPSAT'ın yönetime el koyduğu Madagaskar'da Yüksek Anayasa Mahkemesi, ülkeden ayrılan Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina'nın yerine ordunun yönetime el koyduğunu duyuran Albay Michael Randrianirina'yı Devlet Başkanı olarak geçiş hükümetinin başına getirildiğini duyurmuştu. Randrianirina, bugün Yüksek Anayasa Mahkemesi'nde düzenlenen törenle yemin etti. Yemin töreninde konuşan Randrianirina, "Madagaskar Devlet Başkanı olarak görevimin yüksek sorumluluklarını tam, eksiksiz ve adil bir şekilde yerine getireceğim. Bana verilen yetkiyi kullanacağıma ve tüm gücümü ulusal birliği ve insan haklarını savunmak ve güçlendirmek için harcayacağıma yemin ederim" dedi. - ANTANANARIVO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
