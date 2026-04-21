Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan Başbakanı Salam ile bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile görüştü ve Lübnan'a İsrail ile yürütülen müzakerelerde destek vereceklerini duyurdu. Salam, müzakerelerin başarısı için tüm ortakların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Lübnan yönetimine İsrail ile devam eden müzakerelerde destek sağlayacağını açıklarken Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Lübnan'ın söz konusu temaslarda tüm ortaklarının desteğine ihtiyaç duyacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te Lübnan Başbakanı Nawaf Salam'ı kabul etti. Elysee Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede, İsrail-Lübnan arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkese ilişkin başlıklar ele alındı. Temaslar sonrasında Macron ve Salam ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Macron açıklamasında, Lübnan hükümeti ile iş birliği taahhüdünde bulunarak, Fransa'nın İsrail-Lübnan arasındaki müzakerelerin bir parçası olmamasına rağmen Beyrut yönetimine bu temaslarda destek sağlayacağını kaydetti. Macron, Fransa'nın müzakere masasında yer almasının ikinci planda bulunduğunu belirterek, asıl önemli olan durumun tüm tarafların Lübnan'a müzakere sürecinde destek vermesi olduğunu söyledi.

"Diplomasi bir zayıflık değil"

Lübnan Başbakanı Salam ise hükümetinin Hizbullah ile çatışma arayışında olmadığını, ancak İsrail ile çatışmayı sona erdirmeye yönelik doğrudan görüşmeleri sürerken herhangi şekilde baskılanamayacaklarını aktardı. Salam, ABD'nin başkenti Washington DC'de büyükelçiler düzeyinde devam etmesi planlanan doğrudan görüşmeler kapsamında Lübnan'ın tüm ortaklarının desteğine ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Lübnan Başbakanı, "Diplomasinin bir zayıflık değil, ülkemizin egemenliğini yeniden tesis etmek ve halkını korumak için hiçbir seçeneği dışlamayan sorumlu bir adım olduğuna inanıyoruz. Bu yolda ilerlemeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
