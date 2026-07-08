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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Seğmenler Parkı'nda koştu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Seğmenler Parkı'nda koştu
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NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah koşusunu Seğmenler Parkı'nda gerçekleştirdi. Koşu sırasında park geçici olarak kapatıldı.

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah koşusunu Seğmenler Parkı'nda yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabahın erken saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaldığı otelden çıkarak sabah koşusu yaptı. Macron, beraberindekilerle birlikte Arjantin Caddesi ve İran Caddesi üzerinden Seğmenler Parkı'na girdi. Macron, 'Günaydın' ve 'Türkiye'ye hoş geldiniz' diyen gazetecilere Fransızca 'Günaydın' ve 'Teşekkürler' diye karşılık verdi. Macron'un koşusu nedeniyle Seğmenler Parkı, geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Basın mensuplarının da parka girişine izin verilmedi. Macron, geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1 saat süren sabah koşusunu tamamladıktan sonra oteline döndü.

Emmanuel Macron'un, NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programına katıldıktan sonra basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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