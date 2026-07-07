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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'da

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'da
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Macron'u Esenboğa Havalimanı'nda Bakan Vedat Işıkhan karşıladı.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı. Macron'u, Esenboğa Havalimanı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan karşıladı. Macron, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna düzenlenen resepsiyon ve resmi akşam yemeğine katılmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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