Macron'dan Gazze Açıklaması: İnsani Durum Dayanılmaz Hale Geldi

Macron'dan Gazze Açıklaması: İnsani Durum Dayanılmaz Hale Geldi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki insani durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, bu konu hakkında İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump ile görüşmeyi umduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gazze'deki insani durum dayanılmaz hale geldi. Bu çatışmanın başlangıcından bu yana insani etkiler açısından daha önce hiç görmediğimiz bir seviyeye ulaştık" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Arnavutluk'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin konuşan Macron, Rusya'nın "şartsız ateşkesi" kabul etmeyi reddetmeye devam etmesi durumunda, ABD ile birlikte ek yaptırımlar konusunda koordinasyon içinde olduklarını söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki drama da değinen Macron, bölgedeki insani krizin kabul edilemez olduğunu yineleyerek, bu konuyu yakında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi umduğunu söyledi. Macron, "Gazze'deki insani durum dayanılmaz hale geldi. Bu çatışmanın başlangıcından bu yana insani etkiler açısından daha önce hiç görmediğimiz bir seviyeye ulaştık. Bu konuda Başbakan Netanyahu ile konuşma fırsatım olacak ve konuyu Başkan Trump ile de gündeme getirdim" dedi.

Macron, önceliğin İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda bir ateşkes sağlanması ve insani yardıma erişimin yeniden mümkün hale getirilmesi olduğunu ifade etti. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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