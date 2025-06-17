Macron'dan G7 Zirvesi'nde İran Uyarısı

Macron'dan G7 Zirvesi'nde İran Uyarısı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, İran'da rejim değişikliği girişimlerinin Orta Doğu'da kaosa yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde İran'da rejim değişikliğine yönelik herhangi bir girişimin Orta Doğu'da kaosa yol açacağı uyarısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Dini Lideri Ali Hamaney'i "şimdilik" öldürmeyi düşünmediğine ilişkin açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, "İran'da rejim değişikliğine yönelik herhangi bir girişim Orta Doğu'da kaosa yol açacaktır" dedi.

Trump'ın İran ile diplomasinin yeniden başlatılmasında kritik bir role sahip olduğunu belirten Macron, "ABD Başkanı'nın İran ile İsrail arasında bir ateşkesten yana olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ALBERTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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