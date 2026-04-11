Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran'da varılan ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Öncelikle Orta Doğu'daki durumu ele aldık. Ateşkese riayet edilmesi ve Lübnan'da da uygulanması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğini belirttik ve güçlü, kalıcı bir diplomatik çözümün gerekliliğini vurguladık" ifadelerini kullandı.

Ukrayna da ele alındı

Macron, "Ayrıca Ukrayna'daki durumu ve adil, kalıcı bir barışın tesisine katkıda bulunmak amacıyla Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde yürüttüğümüz ortak çalışmaları da ele aldık. Bu barışın mutlaka Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine uygun olması ve Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine dayanması gerektiğini vurguladım" dedi.

Macron ayrıca 4 Mayıs'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi perspektifinde Güney Kafkasya'da açık sınırlar ve güçlendirilmiş bölgesel iş birliği temelinde yeni bir döneme geçilmesini sağlayacak barış sürecine Fransa'nın desteğini yinelediğini belirtti. Macron, "Son olarak diyaloğumuzu ve ikili iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi sürdürmenin önemi konusunda mutabık kaldık" ifadelerine yer verdi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
