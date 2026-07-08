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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'da sabah koşusu yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'da sabah koşusu yaptı
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NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde Çankaya'da koşu yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sporun ardından Macron'un zirve programına katılması bekleniyor.

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde başkent sokaklarında koşu yaptı. Macron'un sabah sporu sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden dolayı Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabahın erken saatlerinde Çankaya ilçesinde kaldığı otelden çıkarak sabah koşusu yaptı. Macron, beraberindeki grupla birlikte Seğmenler Parkı'na girdi. Macron'un sabah sporu sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Emmanuel Macron'un NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programa katıldıktan sonra basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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