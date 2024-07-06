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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, AB Başkanlığı dönemine değinerek, 'Bu 6 aylık başkanlığımızın tamamını bir barış misyonu olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle Kiev ve Moskova'da toplantılar yaptım'

Macaristan Başbakanı ve Avrupa Birliği'nin (AB) Başkanı Viktor Orban, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, AB Başkanlığı dönemine değinerek, "Bu 6 aylık başkanlığımızın tamamını bir barış misyonu olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle Kiev ve Moskova'da toplantılar yaptım"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Şuşa'da "Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi. Macaristan'ın Avrupa Birliği Başkanlığı dönemine değinen Orban, "Bu 6 aylık başkanlığımızın tamamını bir barış misyonu olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle Kiev ve Moskova'da toplantılar yaptım. Bu misyonu sürdürmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

"TDT'yi Batı-Doğu işbirliği açısından çok önemli bir kuruluş olarak görüyoruz"

Savaşlar sonucunda dünyanın farklı bloklara bölünmesi riskinin bulunduğunu vurgulayan Orban, "Üzücü tarihi deneyimlerimize dayanarak, barışa saygı adına küresel iş birliğinin yeniden tesis edileceği bir iletişim ve etkileşim dönemini tercih ederiz. Bu mücadelemizde size güveniyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nı Batı-Doğu işbirliği açısından çok önemli bir kuruluş olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Savaş yanlısı birçok ülkede hükümetler değişti"

Avrupa Parlamentosu'na yapılan son seçimde, seçmenler 27 üye ülkenin 20'sinde değişiklik için oy kullandığını belirten Orban, "Avrupa Parlamentosu seçimleri gerçek bir siyasi depreme yol açtı. 27 üye ülkenin 20'sinde insanlar değişiklik için oy kullandı. Savaş yanlısı birçok ülkede hükümetler değişirken, bazılarında ise güçleri zayıfladı. Bu, onların tutumlarının bir sonucuydu" ifadelerini kullandı.

Fransa'da erken seçimlerin ikinci turunun yarın yapılacağına değinen Orban, "Şu anda AB'deki iki siyasi güç arasında tartışmalar devam ediyor. Değişmeyen faktör, seçim sonucunda vatansever siyasi güçlerin daha fazla destek kazanmış olması. Pazartesi günü resmen kuruluşu duyurulacak olan 'Patriots for Europe' parlamento grubunun, üye sayısı bakımından Brüksel'deki üçüncü büyük siyasi güç haline geleceğini söyleyeyim" diye konuştu.

"Doğu Ortaklığı programının ikinci aşamasının başlaması bekleniyor"

AB'de federalleşme yanlılarının gücünün bu seçimde önemli ölçüde zayıflamış olmasına rağmen çoğunluğu korumayı başardıklarını vurgulayan Orban, "AB Konseyi'nin mevcut liderliğinde bir değişiklik savunuyorlar. Avrupa Parlamentosu da bu konuyu 17 Temmuz'da görüşecek" dedi.

AB'nin Doğu Ortaklığı Programı'na katılan ülkelerin üyeliği konusunda müzakerelere başladığını vurgulayan Orban, "Bu konu, program etrafında yeni bir durumu ortaya çıkarıyor ve koyduğu görevleri çözmeyi gerektiriyor. Görünüşe göre 'Doğu Ortaklığı' programının ikinci aşamasının başlaması bekleniyor. Ancak bu ekibin gelecekte önemli görevleri olacak. Bu konuları Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile mutlaka çözeceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞUŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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