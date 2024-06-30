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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Parlamentosu İttifakı Kurmak İstiyor

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avusturya Özgürlük Partisi (FPOe) lideri Herbert Kickl ve Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) lideri eski Çekya Başbakanı Andrej Babis ile birlikte yeni bir Avrupa Parlamentosu (AP) ittifakı kurmak istediğini açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPOe) lideri Herbert Kickl ve Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) lideri eski Çekya Başbakanı Andrej Babis ile düzenlediği basın toplantısında, bu iki liderle birlikte yeni bir Avrupa Parlamentosu (AP) ittifakı kurmak istediğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yarın 6 aylık bir dönem için devralacak olan Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'dan ittifak açıklaması geldi. Orban, Avusturya Özgürlük Partisi (FPOe) lideri Herbert Kickl ve Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) lideri eski Çekya Başbakanı Andrej Babis ile düzenlediği basın toplantısında, bu iki liderle birlikte yeni bir Avrupa Parlamentosu (AP) ittifakı kurmak istediğini belirtti. Orban, "Bu yeni platformu ve yeni grubu başlatma sorumluluğunu üstleniyoruz. Amacımızın bu olduğunu açıkça belirtmek istiyorum" dedi.

"Avrupa için Vatanseverler" olarak açıklanan yeni ittifakın AB Parlamentosunda grup olarak tanınması için 4 ülkeden daha desteğine ihtiyaç duyulurken, Orban partilere destek çağrısında bulundu. Orban, "Burada yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemin ilk ve belki de en belirleyici anı Avrupa siyasetini değiştirecek yeni bir Avrupa siyasi grubunun kurulmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'yı Yeniden Büyük Yap"

Başbakan Orban, FPOe lideri Kickl ve ANO lideri Babis toplantıda, barış, güvenlik ve kalkınma vaat eden bir "vatansever manifesto" imzaladı. Orban, yakın dostu eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" sloganını Avrupa'ya uyarlayarak, "Avrupa'yı Yeniden Büyük Yap" sloganı altında güçlü bir Avrupa politikası için çalışma sözü verdi. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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