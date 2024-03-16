Hatay'da Lütfü Savaş ısrarı CHP'ye pahalıya patlayacak gibi! Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı
Yerel seçimlere sayılı günler kala Hatay'da yapılan anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Yeniden aday gösterilmesi büyük tartışma yaratan Lütfü Savaş'ın yüzde 32.1'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada AK Parti adayı Mehmet Öntürk'ü tercih edenlerin oranı ise yüzde 48.4 oldu.
31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girilirken sonucu en çok merak edilen illerin başında Hatay geliyor. Kentte 1-5 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmadan çıkan sonuç ise hayli şaşırtıcı...
CHP, YÜZDE 55 İLE KAZANDIĞI HATAY'I KAYBEDİYOR
Ada Araştırma tarafından yapılan ankete göre; CHP, 2019 yılında yüzde 55 ile kazandığı Hatay'ı kaybediyor. Kentte yapılan araştırmada seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
ARADAKİ FARK 16 PUAN
Soruya yanıt verenlerin yüzde 48.4'ü tercihini AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ten yana kullanırken, yeniden aday gösterilmesi büyük tartışma yaratan Lütfü Savaş'a destek ise yüzde 32.1'de kaldı. Gökhan Zan ise yüzde 7.4'lük kesimden destek alabildi.
Ankette adayların oy oranları şöyle;
- Mehmet Öntürk: %48,4
- Lütfü Savaş: %32,1
- Gökhan Zan: %7,4
- Nusret Cömert: %4,9