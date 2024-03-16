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Hatay'da Lütfü Savaş ısrarı CHP'ye pahalıya patlayacak gibi! Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı

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Yerel seçimlere sayılı günler kala Hatay'da yapılan anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Yeniden aday gösterilmesi büyük tartışma yaratan Lütfü Savaş'ın yüzde 32.1'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada AK Parti adayı Mehmet Öntürk'ü tercih edenlerin oranı ise yüzde 48.4 oldu.

31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girilirken sonucu en çok merak edilen illerin başında Hatay geliyor. Kentte 1-5 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmadan çıkan sonuç ise hayli şaşırtıcı...

CHP, YÜZDE 55 İLE KAZANDIĞI HATAY'I KAYBEDİYOR

Ada Araştırma tarafından yapılan ankete göre; CHP, 2019 yılında yüzde 55 ile kazandığı Hatay'ı kaybediyor. Kentte yapılan araştırmada seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Lütfü Savaş ısrarı CHP'ye pahalıya patladı! Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı

ARADAKİ FARK 16 PUAN

Soruya yanıt verenlerin yüzde 48.4'ü tercihini AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ten yana kullanırken, yeniden aday gösterilmesi büyük tartışma yaratan Lütfü Savaş'a destek ise yüzde 32.1'de kaldı. Gökhan Zan ise yüzde 7.4'lük kesimden destek alabildi.

Ankette adayların oy oranları şöyle;

  • Mehmet Öntürk: %48,4
  • Lütfü Savaş: %32,1
  • Gökhan Zan: %7,4
  • Nusret Cömert: %4,9
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Vatansever:

Hadi hayırlı uğurlu olsun bakalım

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Sertaç Şahin:

Gökhan zan buda olmayacak gibi duruyor burdan sonraki yeni hedefi hatayspor teknik adamı olmay yolunda ilerleyecektir seçimden sonra volkan demireli kötülemeye kuyusunu kazmaya başlar artık

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Seyfettin Arslan:

Tehdit ve şantajın bu dönemde nasıl işe yaradığını gördüm.

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