Hatay'da Lütfü Savaş ısrarı CHP'ye pahalıya patlayacak gibi! Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı

31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girilirken sonucu en çok merak edilen illerin başında Hatay geliyor. Kentte 1-5 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmadan çıkan sonuç ise hayli şaşırtıcı...

CHP, YÜZDE 55 İLE KAZANDIĞI HATAY'I KAYBEDİYOR

Ada Araştırma tarafından yapılan ankete göre; CHP, 2019 yılında yüzde 55 ile kazandığı Hatay'ı kaybediyor. Kentte yapılan araştırmada seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

ARADAKİ FARK 16 PUAN

Soruya yanıt verenlerin yüzde 48.4'ü tercihini AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ten yana kullanırken, yeniden aday gösterilmesi büyük tartışma yaratan Lütfü Savaş'a destek ise yüzde 32.1'de kaldı. Gökhan Zan ise yüzde 7.4'lük kesimden destek alabildi.

Ankette adayların oy oranları şöyle;