Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: "Venezuela ile bir savaş, ikinci bir Vietnam olur"

Güncelleme:
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Venezuela-ABD gerginliği hakkında, 'Bir savaş Vietnam gibi sonuçlanır' diyerek barışçıl çözüm çağrısında bulundu. Maduro'ya kapılarının açık olduğunu belirtti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD merkezli bir medya kuruluşuna verdiği röportajda Venezuela-ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, "Yakın gelecekte ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilir, ona birçok ilgi çekici şey anlatabilirim. Venezuela ile bir savaş, ikinci bir Vietnam olurdu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Belarus'a gelmek isterse kapılarımız ona açık. Ancak Maduro her şeyi bırakıp gidecek ya da kaçacak türden bir insan değil" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, dün ABD merkezli medya kuruluşu Newsmax'ın bir özel programına katılarak röportaj verdi. Lukaşenko konuşmasında özellikle Venezuela'ya ilişkin başlıklara değindi. Lukaşenko, sunucu Greta van Susteren'in ABD ile Venezuela arasında ne yaşandığına ilişkin sorusuna, "Henüz bir şey olmuyor ancak ABD'nin Venezuela'ya olan ilgisini görebiliyorum. ABD Başkanı Donald Trump'ı birçok farklı yönden anlayabiliyorum" cevabını verdi. Lukaşenko, ABD'nin Venezuela'ya olan ilgisinin oldukça anlaşılabilir olduğunun altını çizerek olayı Rusya'nın Ukrayna'daki durumuna benzetti. Lukaşenko, "Bütün bu sorunların ve ABD'nin bütün isteklerinin bugün barışçıl yollarla çözülebileceğine inancım tam" dedi.

"Venezuela ile bir savaş, ikinci Vietnam olurdu"

Lukaşenko, Venezuela-ABD arasında muhtemel bir savaşa ilişkin, "Yakın gelecekte bu konuyu Trump ile görüşme imkanımız olacağını düşünüyorum. Ona birçok ilgi çekici şey anlatabilirim. Savaşla hiçbir yere varılamaz. Venezuela ile bir savaş, ikinci bir Vietnam olurdu. Buna ihtiyacınız yok. Savaşmak için ortada bir neden yok, bir anlaşmaya varılması lazım. Venezuela ile bir savaş, sadece Venezuela halkının Maduro'ya destek için bir araya gelmesini sağlardı" ifadelerini kullandı.

"Kapılarımız Maduro'ya açık"

Lukaşenko, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevinden istifa etmesi durumunda Belarus'ta hoş karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin bir soruyu da, "Maduro hiçbir zaman bizim rakibimiz olmadı. Belarus'a gelmek isterse kapılarımız ona açık. Ancak bu konuları hiç görüşmedik. Maduro her şeyi bırakıp gidecek ya da kaçacak türden bir insan değil. O güçlü bir kişi. Konuşup müzakere masasına oturabileceğiniz, nazik ve aklı başında bir kişi" dedi.

"Uyuşturucularla füze kullanarak mücadele edemezsiniz"

Lukaşenko, ABD'ye yönelik uyuşturucu sevkiyatlarının önüne geçilmesine yönelik nasıl bir yol izlenebileceğine ilişkin bir soruya, "Uyuşturucular, tıpkı insan kaçakçılığı, fuhuş ve silahlar gibi zamanımızın gerçeklikleri. Bunlarla mücadele etmemiz lazım. Ancak uyuşturucularla füze kullanarak savaşamazsınız. Bu mücadele etmemiz gereken dünyasal olguya füzelerle karşılık vermemeliyiz, yeni metodlar geliştirmemiz gerekiyor; düşünmeliyiz, savaşmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Venezuela'yı boğmamalısınız"

Belarus Devlet Başkanı, konuşmasında Asya'dan Batı Avrupa'ya yönelik uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede ön saflarda yer aldıklarını belirtti. Ancak, ülkesinin Rusya'ya verdiği destek ve insan haklarına ilişkin çeşitli konularda Avrupalı ülkelerin Belarus'a yönelik yaptırımları sıkılaştırması durumunda Avrupa'yı korumakta istekli olmayacağını bildirdi. Lukaşenko, "Onlar beni boğarken, benim onları uyuşturuculardan korumam mı gerekiyor? Aynısı sizin için de geçerlidir. Venezuela'yı boğmamalısınız. Bir anlaşmaya varılması lazım. Ben ABD sınırlarından içeri sokulan uyuşturucu miktarının bu kadar büyük bir kısmının Venezuela'dan geldiğine inanmıyorum. Maduro bir uyuşturucu bağımlısı değil, bundan eminim" diye konuştu.

ABD ile Venezuela hükümetleri arasındaki gerginlik yükselirken Venezuela, Karayipler'deki askeri varlığını artıran ABD'yi ülkenin büyük petrol rezervlerini elde etmek amacıyla bir rejim değişikliği planlamakla suçluyor. - MİNSK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
