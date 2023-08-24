Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Lukaşenko mesajında, "Çatışmaları sona erdirmek için komşuluk değerlerimizi kullanmalıyız" dedi.

Belarus lideri Lukaşenko, Ukrayna Bağımsızlık Günü kapsamında yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Belaruslular ve Ukraynalılar yüzyıllar boyunca uyum ve saygı içinde yaşamışlardır. Çok eski zamanlardan beri atalarımız ticaret yaptı, aileler kurdu ve çocuklar yetiştirdi, birlikte faşizme karşı cesurca savaştı, savaş sonrası ilk beş yıllık planlarda ortak bir devlet inşa etti. Bugüne kadar çalışkanlık, gayret, yaşlılara ve kendi geleneklerine saygı, özgün kültür gibi karakter özelliklerini birleştiriyoruz. Otuz yılı aşkın bir süre önce bağımsızlıklarını kazanan her iki ülke de kalkınmaları için bağımsız yollar seçmiş, geleceği inşa etmişlerdir; bunun için tüm bölgenin değerli bir şekilde bir arada yaşaması için güvenli fırsatlar yaratmalıyız. Komşuluğumuzun değerini çatışmayı sona erdirmek için kullanmalıyız. Belarus tarafı bunun için gereken her şeyi ve hatta daha fazlasını yapmaya hazırdır. Bunu yapabileceğimize inanıyorum."

RUS TANKLARI BELARUS SINIRINDAN UKRAYNA'YA GİRMİŞTİ

Ukrayna Sınır Muhafızları, savaşın başladığı 24 Şubat 2022 tarihinde Rus tanklarının Belarus-Ukrayna sınırından ülkeye girdiğini duyurmuştu. Sınır muhafızlarından yapılan açıklamada, tankların Senkivka-Velesivka bölgesinden geçiş yaptığı ifade edilmiş; paylaşılan görüntülerde ise onlarca Rus tankının sınırı geçtiği görülmüştü.