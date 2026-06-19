Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile İsrail'in Lübnan saldırılarını görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ele alındı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aoun, görüşmede İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarının kapsamlı bir ateşkes doğrultusunda durdurulması gerektiğini söyledi. Açıklamada, Lübnan'ın bu adımı gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD, İsrail ve Lübnan arasında gerçekleştirilecek müzakerelerinin ilerletilmesi açısından "temel bir unsur" olarak gördüğü belirtildi.

Rubio ise ABD'nin Lübnan'a desteğini ve ülkede güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik taahhüdünü yineledi. ABD Dışişleri Bakanı ayrıca, Lübnan hükümeti otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesine ve Lübnan'ın meşru kurumlarının desteklenmesine yönelik desteklerinin de altını çizdi.

Lübnan'daki İsrail saldırılarında 47 kişi ölmüştü

Söz konusu görüşme, İsrail'in bölgedeki çatışmaların sonlandırılması amacıyla ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

İsrail, bu gece itibariyle Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırıları ve topçu atışları düzenlemeye başlamıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 97 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Bakanlık ayrıca, İsrail'in ülkeye yönelik yoğun saldırılarını başlattığı 2 Mart tarihinden bu yana yaşanan toplam can kaybının 3 bin 980'e yükseldiğini bildirmişti.

Saldırılar ardından ABD'li bir yetkili, İsrail ile Hizbullah arasında yerel saat ile 16.00 itibariyle bir ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı