Lübnan, İran büyükelçisini sınır dışı etti

Lübnan Dışişleri Bakanı Youssef Raggi, İran Büyükelçisi Muhammad Rıza Şeybani'nin "istenmeyen kişi" olarak ilan edildiği ve ülkeden sınır dışı edilmesi yönünde karar alındığını duyurdu.

Lübnan yönetimi, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammad Rıza Şeybani'yi istenmeyen kişi ilan etti. Lübnan Dışişleri Bakanı Youssef Raggi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Dışişleri ve Göçmenler Bakanlığı Genel Sekreterine, Lübnan'daki İran Maslahatgüzarını çağırarak İran'ın atanmış Büyükelçisi Muhammad Rıza Şeybani'ye verilen akreditasyonun çekilmesi, kendisinin istenmeyen kişi ilan edilmesi ve en geç 29 Mart'a kadar Lübnan topraklarını terk etmesinin istendiği kararını kendisine bildirmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran'ın iki ülke arasındaki diplomatik normları ve yerleşik uygulamaları ihlal ettiği belirtilerek İran'daki Lübnan'ın Büyükelçisinin istişare için ülkeye çağrıldığı belirtildi.

Lübnan hükümeti ile İran arasında Hizbullah gerilimi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran misilleme saldırılara başlamış, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi de İsrail'e saldırılara katılmıştı. Hizbullah, Lübnan hükümetinin silahsızlanma taleplerini reddetmişti. İsrail de Lübnan'ın güneyine yoğun bombardıman ve kara harekatı gerçekleştirmiş, 1 milyondan fazla sivil yerinden edilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı