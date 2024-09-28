Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın Ölümü Doğrulandı
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, liderleri Hasan Nasrallah'ın öldüğünü resmi olarak açıkladı. Bu olay, bölgedeki gerilimleri artırma potansiyeline sahip. Nasrallah, Hizbullah'ın uzun süreli lideri olarak biliniyordu ve ölümü, organizasyonun geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Beyrut'taki bu gelişme, uluslararası toplum tarafından da dikkatle izleniyor.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü doğrulandı. - BEYRUT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika