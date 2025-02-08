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Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

Lübnan'da yeni hükümet kuruldu
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, eski Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nawaf Salam'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi. Yeni hükümet 24 bakandan oluşacak.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Başbakan Nawaf Salam'ı hükümeti kurmakla görevlendiren ve 24 bakandan oluşan bir hükümet kurulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Lübnan'da geçici Başbakan Mikati hükümetinin istifasının ardından hükümetinin ardından yeni hükümet kuruldu.

LÜBNAN'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, geçici Başbakan Mikati hükümetinin istifasını kabul ederek eski Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nawaf Salam'ı başbakan olarak atadı.

Aoun, Salam'ı hükümeti kurmakla görevlendiren ve 24 bakandan oluşan bir hükümet kurulmasını öngören 3 ayrı kararnameye imza attı.

NE OLMUŞTU?

Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından 13 Ocak'ta yapılan açıklamada, Aoun'un milletvekilleriyle yaptığı istişarelerin ardından yeni hükümeti kurma görevini Lübnan uyruklu UAD Başkanı Nawaf Salam'a verdiği duyurulmuştu. Salam da başbakan olarak atanmasının ardından UAD'den istifa etmişti.

Salam, 2022 yılında mevcut Başbakan Necib Mikati ile başbakanlık koltuğu için yarışmıştı. Parlamentoda yapılan oylamada Salam 25 milletvekilinin desteğini alarak yarışı kaybetmişti. Mikati ise, meclis istişareleri sırasında 128 milletvekilinden 54'ünün desteğini alarak başbakanlık görevine seçilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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