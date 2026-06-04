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Lübnan Cumhurbaşkanı: "Ateşkes, tüm taraflar onaylarsa 24 saat içerisinde yürürlüğe girebilir"

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail ile varılan ateşkesin tüm tarafların onayının ardından 24 saat içinde yürürlüğe girebileceğini açıkladı. Ateşkes, Hizbullah unsurlarının Güney Litani'den tahliyesine bağlı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, dün varılan ateşkesi tüm tarafların onaylamasının ardından 24 saat içerisinde yürürlüğe girebileceğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, yerel basına yaptığı açıklamada İsrail ve Lübnan arasında dün mutabakata varılan ateşkese yönelik açıklamalarda bulundu. Aoun, ateşkesi tüm tarafların onaylamasının ardından 24 saat içerisinde yürürlüğe girebileceğini söyledi.

İsrail ve Lübnan heyetlerinin ABD arabuluculuğunda gerçekleştirdiği doğrudan görüşmelerin 4. turunun tamamlanmasının ardından, üç ülkeden görüşmelerin içeriğine ilişkin ortak açıklama yapılmıştı. İsrail ve Lübnan heyetlerinin ateşkesin hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine vardığı kaydedilen açıklamada, "İsrail ve Lübnan ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kalmıştır. Ateşkes, Hizbullah saldırılarının tamamen durdurulmasına ve tüm Hizbullah unsurlarının (İsrail sınırı ile Lübnan'ın Litani Nehri arasındaki) Güney Litani bölgesinden tahliye edilmesine bağlıdır" ifadeleri kullanılmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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