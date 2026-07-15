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Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun: "Washington, bizi dinlemeye başladı"

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail ile ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde çerçeve formülünün en iyi seçenek olduğunu belirterek, Washington'un Lübnan'ı dinlemeye başladığını ve dosyanın ABD Başkanının masasında olduğunu söyledi. Roma'daki 6. tur görüşmelerde İsrail'in güney Lübnan'dan çekilme takvimi ve Hizbullah'ın silahlardan arındırılması konularında görüş ayrılıkları sürüyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail ile ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Çerçeve formülü mümkün olan en iyi seçenektir ve etkilerini göstermeye başlamıştır. Washington bizi dinlemeye başladı ve Lübnan dosyası artık ABD Başkanının masasındadır" dedi.

İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin 6'ncı turu, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştiriliyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilme sürecinin ele alındığı görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Aoun, "Çerçeve formülü mümkün olan en iyi seçenektir ve etkilerini göstermeye başlamıştır. Washington bizi dinlemeye başladı ve Lübnan dosyası artık ABD Başkanının masasındadır" dedi.

Lübnan'ın tavrının net olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Aoun, "Hedeflerimiz nettir ve Lübnan'ın haklarını ilgilendiren hiçbir konuda taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan heyetleri, dün İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi. Bugün sona ermesi beklenen görüşmelerde taraflar, Lübnan ordusunun kontrolünü devralacağı iki "pilot bölgeden" İsrail ordusunun (IDF) çekilme takvimi ile bu bölgelerin Hizbullah silahlarından tamamen arındırıldığının hangi yöntemle doğrulanacağı konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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