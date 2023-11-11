Londra'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Öncesi Polis Alarmda

İngiltere’nin başkentinde bugün yapılacak Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşü için Londra polisi alarma geçmiş durumda. Yürüyüşün, 1. Dünya Savaşı’nın bitişini anma günü etkinliği ile çakışması nedeniyle polis olası sokak olaylarına karşı önlem alıyor. Londra’da sağ görüşlü grupların da karşı gösteri yapması beklentisi var.

İngiltere’nin başkentinde bugün yapılacak Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşü için Londra polisi alarma geçmiş durumda.

Yürüyüşün, 1. Dünya Savaşı’nın bitişini anma günü etkinliği ile çakışması nedeniyle polis olası sokak olaylarına karşı önlem alıyor.

Londra’da sağ görüşlü grupların da karşı gösteri yapması beklentisi var.

English Defence League'in (İngiliz Savunma Birliği) kurucusu Tommy Robinson, sosyal medya hesabı X üzerinden, 1. Dünya Savaşı kurbanlarını anma anıtı çevresinde toplanma ve “İngiliz halkının mutlu olmadığını gösterme” çağrısı yapmıştı.

Organizatörler Cumartesi günü yapılacak yürüyüşe 500 bin kişinin katılabileceğini öngörüyor.

Gazze’de ateşkes çağrısının dile getirileceği yürüyüş, Londra’daki ünlü Hyde Park’tan başlayacak.

Londra polisi sağ görüşlü grupların karşı protesto düzenlemesi beklentisi ile de önlem alıyor.

Güvenlik operasyonunu yöneten Londra Polis Müdürü Yardımcısı Laurence Taylor, belirlenen sınırların dışına çıkmaya çalışacak gruplar olabileceğini söyledi.

Muhabirlere konuşan Taylor, “Polisin güç kullanmak zorunda kalması muhtemel” dedi.

Yürüyüşü organize eden Filistinle Dayanışma Kampanyası, yürüyüşün anma anıtı çevresinden geçmeyeceği güvencesi vererek, yürüyüşü erteleme çağrılarını reddetmişti.

Yürüyüş Londra polisi ile İçişleri Bakanı Suella Braverman’ı da bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Bakan Braverman Filistin’e destek yürüyüşüne izin veren Londra polisini eleştirdi.

Polisi “çifte standart” uygulamakla suçlayan Braverman, daha önce sağ görüşlü grupların yürüyüşünün yasaklandığını hatırlattı ve Londra polisinin Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşlerini “kayırdığını” iddia etti.

Londra Emniyet Müdürü Mark Rowley ise yürüyüşü yasaklamak için ellerinde neden bulunmadığını savunmuştu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da yürüyüşün zamanlama açısından “saygısızca” olduğunu savunuyordu.

İngiltere’de bugüne kadarki en büyük Filistin’e destek eylemi olması beklenen yürüyüş ile, anma günü etkiniliği ayrı saatlerde yapılacak.

Buna karşın Londra’da iki bin kadar polis memuru önlemler için görevlendirildi.

Filistin’e destek yürüyüşüne katılacaklara, Cenotaph adı verilen anma anıtı çevresine yaklaşırlarsa gözaltına alınacakları uyarısı yapıldı.

Londra polisi 7 Ekim saldırısından bu yana 188 nefret suçu işlendiğini kaydediyor. Bunların çoğunluğunun Yahudi karşıtlığı içerdiği belirtiliyor.

Polis yürüyüşe katılacakların İsrail ve ABD Büyükelçilikleri çevresine yaklaşmasına da izin vermeyecek.

Göstericilerin maske ile yüzlerini kapatması da önlenmeye çalışılacak.