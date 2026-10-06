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Litvanya, ABD ülkede kalıcı üs kurarsa masrafları karşılamaya hazır olduğunu bildirdi

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Litvanya Başbakanı Sinkevicius, ABD'nin ülkede kalıcı askeri üs kurması halinde masrafları karşılamaya hazır olduklarını söyledi. Trump talebi değerlendireceğini belirtti; ABD 2019'dan beri Litvanya'da yaklaşık bin askerden oluşan zırhlı taburu dönüşümlü bulunduruyor.

Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius, ABD'nin ülkede kalıcı bir askeri üs kurmayı kabul etmesi halinde masrafları karşılamaya hazır olduklarını ifade etti.

Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius, ABD Başkanı Donald Trump'ın Litvanya'nın ülkede "kalıcı askeri üs" talebini değerlendireceği yönündeki ifadesine ilişkin açıklama yaptı. Başbakan Sinkevicius sosyal medya hesabından Trump'ın konuşmasını paylaşarak, "Bu, caydırıcılık ve güvenlik garantisi açısından son derece önemli bir adım. Şimdiye kadar ABD birlikleri Litvanya'da genellikle sınırlı bir süre için ve her seferinde uzatma kararları alınarak, dönüşümlü olarak bulunuyordu. ABD Özel Temsilcisi John Coale ile yaptığım görüşmede, ABD'nin Litvanya'da kalıcı bir üs kurabileceğini belirttim. Bu fikrin ciddiye alınmasından memnuniyet duyuyorum. Müttefiklerimizin güvenliğimize yaptığı katkıyı değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı. Sinkevicius, "Ortaklarımızın tek yapması gereken, birliklerin kalıcı olarak konuşlandırılması konusunda siyasi bir karar almak, Litvanya ise bununla ilgili masrafları karşılamaya hazır" dedi.

Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Nebraska'ya yapacağı seyahat öncesinde Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Litvanya'nın ABD'ye ülkede kalıcı bir ABD üssü kurma davetinde bulunmasına dair yorumu sorulan Trump, "Onlar dostlarımız ve harika insanlar. Dolayısıyla bunu kesinlikle değerlendireceğiz" demişti.

Litvanya'daki ABD askeri varlığı

AB ve NATO üyesi Litvanya, Rusya ve Rusya'nın yakın müttefiki Belarus ile sınır komşusu. ABD, 2019'dan beri Litvanya'da yaklaşık bin askerden oluşan zırhlı bir tabur bulunduruyor. Bu birlikler dönüşümlü olarak görev yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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