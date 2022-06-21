Libya Tezkeresi Meclis'te kabul edildi

LİBYA'ya asker gönderilmesi için verilen izin süresinin 18 ay daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Libya'ya asker gönderilmesi için verilen izin süresinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan tezkerede, Libya'dan Türkiye dahil tüm bölge için risk ve tehditlerin devam ettiği belirtildi. "Meşru hükümete yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika'daki çıkarları olumsuz etkilenecek" ifadelerinin yer aldığı tezkere, Genel Kurul'da yapılan görüşmeler sonrasında yapılan oylamayla kabul edildi.

HABER: Nursima ÖZONUR/ ANKARA, -