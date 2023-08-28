Libya Dışişleri Bakanı İsrailli mevkidaşıyla görüşmesinin ardından görevden alındı

Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile gayriresmi görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından görevden alındı.

Libya'da Dışişleri Bakanı Necla Manguş'un İsrailli mevkidaşıyla görüşmesi ülke karıştı. Filistin davasını destekleyen ve İsrail'i tanımayan Libya'da iki bakan arasındaki görüşme büyük tepki çekerken Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Manguş'u görevden aldı. Başbakan Dibeybe, Libya Temsilciler Meclisi Sözcülüğü tarafından ihanetle suçlanan Manguş hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Manguş ile görüşmesini ülkeler arasındaki ilişkilerin kurulması çerçevesinde "tarihi bir adım" olarak nitelendirirken, geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen bir zirve sırasında tesadüfen tanıştıklarını ve "iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük potansiyeli" üzerinde durduklarını ifade etti. Cohen ayrıca görüşmede, İsrail'in insani konulardaki yardımları, tarım, su yönetimi ile sinagog ve mezarlıkların yenilenmesi de dahil Libya'daki Yahudi mirasının korunmasının önemine ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Başkanlık Konseyi İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin yasa dışı olduğunu belirtti.

Libya Dışişleri Bakanı iddiaları reddetti

Libya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Manguş'un İsrailli temsilcilerle yapılan görüşmeyi reddettiği belirtilirken, yaşananları "İtalya Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan bir toplantı sırasında gelişen hazırlıksız ve tesadüfi bir karşılaşma" olarak nitelendirdiği kaydedildi. Açıklamada, iki bakan arasındaki etkileşimin herhangi bir tartışma, anlaşma veya istişare içermediği ve bakanlığın İsrail ile normalleşmeyi tamamen ve kesin olarak reddettiğini yinelediği belirtildi.

Libya Başkanlık Konseyi açıklama talep etti

Libya Başkanlık Konseyi tarafından dün akşam yayımlanan mektupta, hükümetten yaşananlarla ilgili açıklama beklendiğini belirtirken iki dışişleri Bakanı arasındaki toplantının "Libya devletinin dış politikasını yansıtmadığı, ulusal değerleri temsil etmediği ve 'Siyonist varlık' ile normalleşmeyi suç sayan yasaların ihlali olarak değerlendirildiği" kaydedildi. Mektupta ayrıca, Başbakan Dibeybe'den "toplantının gerçekleştiğinin kesinleşmesi halinde yasaları uygulaması" talep edildi.

Libya'da protesto gösterileri gerçekleşti

Görüşme haberinin ardından Libya'nın başkenti Trablus olmak üzere birçok şehirde protesto gösterileri düzenlendi. Manguş ve İsrail aleyhine slogan atan Filistin bayraklı protestocular, lastik yakarak yolları kapattı.

Libya'da Dışişleri Bakanı Necla Manguş, 2021 yılında Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuçlarına aykırı biçimde, dış politika konularında Başkanlık Konseyi ile koordinasyon sağlamadan hareket ederek idari kuralları çiğnediği gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılmış, ülke dışına çıkması yasaklanmıştı. - TRABLUS