Libya'da siyasi süreç Libyalılar tarafından yönetilmeli

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Libya'da siyasi sürecin Libyalılar tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Üç yetkili, Bingazi'de gerçekleşen görüşmede siyasi çözümün dışarıdan dayatma olmaması gerektiğini belirtti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Libya'da siyasi sürecin Libyalılar tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Menfi, Salih ve Hafter'in, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde gerçekleşen ve 3 yetkiliyi ilk defa aynı masa etrafında toplayan görüşmenin ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, ülkedeki siyasi sürecin ve seçim çalışmalarının ele alındığı görüşmede, siyasi çözümün dışarıdan dayatma değil Libyalılar eliyle olması ve ulusal olanlar dışında hiçbir komiteye dahil olunmaması gerektiği vurgulandı.

Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesinin sunduğu seçim yasalarının TM tarafından onaylanması konusunda görüş birliği içinde olunduğu ifade edildi.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily'nin, yerel uzlaşmaları destekleyen rolü övülürken, siyasi çözüm sürecinde tek taraflı adımlar atmaması istendi. Ancak bu adımların içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş, ancak gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle seçimler yapılamamıştı.